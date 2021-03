Ricardinho vai ser operado e falha o resto da época

Ricardinho anunciou, esta segunda-feira, que vai ser operado a uma lesão sofrida ao serviço da seleção nacional e, por isso, vai falhar o resto da época.

"Fiz tratamento para jogar, para poder fazer os dois jogos. Voltei ao clube, treinei, senti uma dor grande novamente. Fiz exames e recebi a má notícia de que fiz uma rotura no tendão longo", explicou o jogador português, de 35 anos, que representa os franceses do ACCS Paris.

A cirurgia, que será levada a cabo pelo médico da seleção, na terça-feira, deixará Ricardinho de fora durante "os próximos meses".

"Foi uma decisão que tinha de tomar rápido: decidir se forçava até ao final da época, com tratamentos e ligaduras, ou se me preparava da melhor maneira para aquele que será o meu último Mundial com a seleção. (...) Esperemos que corra tudo bem, que seja rápido. Depois é esperar para ver se corre tudo bem", sustentou.



O Mundial de futsal está marcado para 12 de setembro a 3 de outubro, na Lituânia.