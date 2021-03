Andebol. Alemanha no caminho de Portugal no "play-off" do Mundial feminino

A seleção alemã será a adversária de Portugal no "play-off" de acesso ao Mundial feminino de andebol de 2021, cuja fase final se realizará em Espanha, ditou o sorteio realizado esta segunda-feira.

Portugal receberá inicialmente as alemãs, com a primeira mão a estar marcada para 16 ou 17 de abril. A segunda mão será em solo germânico e está agendada para 20 ou 21 do mesmo mês.

A seleção portuguesa nunca se apurou para o torneio. Vai enfrentar, em busca da qualificação inédita, uma equipa com 23 participações (em 25 possíveis) e uma vitória, em 1993.

Portugal apurou-se para o "play-off" ao lado da Turquia, dada a desistência da Finlândia, na fase inicial de qualificação. O Mundial está marcado para o período entre 1 e 19 de dezembro deste ano, em Espanha.