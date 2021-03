Vitória de Guimarães. Ouattara testa positivo à Covid-19

O lateral-direito Zié Ouattara testou poisitivo à Covid-19, confirmou o Vitória de Guimarães em comunicado.

"O Vitória Sport Clube informa que o atleta Zié Ouattara teve um deteção positiva de SARS-CoV-2, encontrando-se assintomático e em isolamento, cumprindo o estabelecido no Plano de Contingência", pode ler-se.

O clube detetou a infeção antes de Ouattara viajar para a Costa do Marfim, onde iria representar o seu país nos dois jogos de apuramento para a Taça Africana das Nações.

O defesa não foi usado no último jogo com o Sporting, no sábado, mas esteve no banco de suplentes. Ouattara leva dez jogos disputados esta temporada e nenhum golo apontado.