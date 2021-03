Rui Alves entende que Manuel Machado é a "solução" para evitar a descida do Nacional

"Os resultados marcam o futuro dos treinadores e, mais uma vez, contrariando o que seria a minha vontade, esses resultados determinam a saída da equipa técnica. Escolhemos o regresso do professor [Manuel Machado] como solução para materializar a nossa convicção de que a manutenção na I Liga é possível", explica Rui Alves.

Sai Luís Freire, entra Manuel Machado , naquela que é a 12.ª mudança de treinador na I Liga, esta temporada. As seis derrotas consecutivas que empurraram a equipa para o 16.º lugar do campeonato, na zona do "play-off" de despromoção, ditaram a rutura com o treinador que tinha, na época passada, alcançado a subida de divisão. Regressa Manuel Machado, para a quarta passagem pelos alvinegros da Madeira.

O presidente do Nacional da Madeira, Rui Alves, recorda em Bola Branca que Manuel Machado tem uma história no clube e afirma que é, por isso, a pessoa certa para alcançar o objetivo da manutenção.

Peso da história

Os resultados marcam a carreira dos treinadores, lembra Rui Alves. O presidente do Nacional acredita que Manuel Machado, que orientava o Berço, do Campeonato de Portugal, é a melhor escolha para o clube.

"O professor [Manuel Machado] tem uma história no Nacional. Num momento em que é necessária unidade em torno do grande objetivo do Nacional, é fundamental que um líder se encaixe nessa visão. Entendo que o professor corresponde ao que a instituição precisa, neste momento", afirma o dirigente, em declarações à Renascença.

Fim de um ciclo

Para Rui Alves, Luís Freire fez um excelente trabalho na Madeira e é um treinador de largo futuro, mas a segunda volta estava a ser muito fraca.

"Tivemos, com o Luís Freire, uma subida de divisão. Iniciámos esta época com uma boa prestação, mas, infelizmente, a segunda volta tem uma marca altamente negativa e, quando assim é, sente-se que estamos a chegar ao fim dum ciclo. Da minha parte, agradecer e desejar ao Luís Freire as maiores felicidades. É um jovem que terá oportunidade de iniciar outros ciclos de sucesso noutras instituições", conclui.