Penafiel empata com o Casa Pia e falha assalto ao quinto lugar

Penafiel e Casa Pia empataram, esta segunda-feira, a um golo, em jogo da 25ª jornada da II Liga no Estádio Municipal 25 de abril.

Bruno César abriu o marcador para a equipa da casa, aos 40 minutos, com um grande golo à entrada da área. O Casa Pia reagiu rapidamente e empatou pouco depois, aos 42 minutos, por Zidane Banjaqui.

Com este resultado, o Penafiel perde a oportunidade de subir ao quinto lugar da tabela e continua em sexto, atrás do Arouca, com 37 pontos. Casa Pia poderia também ter-se aproximado de Chaves, Penafiel e Arouca, mas mantém-se com 34 pontos, no oitavo posto.