Miguel Leal sucede a Mário Nunes no comando do Cova da Piedade

O Cova da Piedade anunciou, em comunicado, a saída de Mário Nunes do comando técnico e o regresso de Miguel Leal ao clube de Almada.

Mário Nunes, de 40 anos, chegou ao Cova da Piedade para substituir Toni Pereira, mas apenas conseguiu uma vitória em oito jogos, contra o Sporting da Covilhã, no início de fevereiro. Uma série de cinco jogos sem vencer ditaram a saída do antigo adjunto de Vítor Oliveira.

"O Clube Desportivo Cova da Piedade - Futebol, SAD vem por este meio agradecer todo o profissionalismo e dedicação demonstradas pelo Mister Mário Nunes e toda a sua equipa técnica, constituída por Tó Ferreira, João Tavares, César Lacerda, João Pedro Alves e Ricardo Aires, ao longo do tempo que defenderam as nossas cores", pode ler-se.

O sucessor é Miguel Leal, já anunciado pelo clube de Almada. O técnico de 55 anos regressa ao Cova da Pieade, que treinou no final da época 2018/19 e onde assegurou a manutenção.

"O Clube Desportivo Cova da Piedade - Futebol, SAD informa todos os sócios e simpatizantes que chegou acordo com o mister Miguel Leal para liderar o plantel profissional de futebol até ao final da época 2020/2021. A exemplo da primeira passagem pelo clube, em 2018/19, onde assegurou a manutenção, voltamos a endereçar votos de sucesso ao mister, com o desejo e a premissa que todos os nossos objetivos sejam cumprido", lê-se na nota oficial

O experiente treinador deixou o Varzim, onde teve uma breve passagem entre novembro e dezembro. O Cova da Piedade está no 16º lugar da II Liga, com 23 pontos, mais dois do que Varzim e FC Porto B.