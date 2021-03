Manuel Machado regressa ao Nacional para render Luís Freire

Manuel Machado está de regresso ao Nacional e à I Liga para suceder a Luís Freire, revelou esta segunda-feira o presidente do clube insular.

Rui Alves confirmou, em entrevista à RTP Madeira, o retorno do treinador, de 65 anos, que até agora orientava o Berço SC, do Campeonato de Portugal, ao comando dos alvinegros, cinco anos depois.

Luís Freire deixou o comando técnico do Nacional no domingo, após uma série de seis derrotas consecutivas que resultou na queda dos madeirenses para o 16.º lugar do campeonato, na zona do "play-off" de despromoção. Foi a 12.ª "chicotada" psicológica da temporada.

Manuel Machado regressa à I Liga três épocas depois de ter sido despedido do Moreirense a meio da edição 2017/18. Esta temporada, regressou ao ativo com o Berço SC, e agora salta de novo para o principal escalão, para orientar uma equipa que bem conhece: esteve no Nacional em 2005/06, de 2008/09 a 2009/10, e entre 2012/13 e 2016/17.