Leandrinho rescinde contrato com o Gil Vicente

O médio brasileiro Leandrinho deixou de ser jogador do Gil Vicente, após a "rescisão amigável" do contrato que o ligava ao clube da Liga NOS, anunciaram esta segunda-feira os barcelenses, na rede social Facebook.

"O Gil Vicente informa que chegou a acordo com o jogador Leandrinho para a rescisão amigável do contrato de trabalho existente. O Gil Vicente deseja ao médio brasileiro as maiores felicidades pessoais e profissionais", lê-se na nota.

Contratado aos brasileiros do Botafogo no início da época, o futebolista tinha contrato com os minhotos até ao final da época 2022/23 e realizou sete jogos oficiais pelo 12.º classificado da I Liga, entre setembro de 2020 e janeiro de 2021.