Feirense soma terceiro jogo seguido sem vencer

Feirense e Académico de Viseu empataram, esta segunda-feira, a um golo no fecho da 25ª jornada da II Liga, num jogo disputado no Estádio Marcolino de Castro.

O nigeriano Marcus abriu o marcador para a equipa da casa, aos 47 minutos de jogo. Já perto do final, o Académico de Viseu conseguiu chegar ao empate, com um golo de Anthony Carter, à passagem do minuto 74.

Com este resultado, o Feirense soma o terceiro jogo seguido sem vencer, depois de ter perdido com o Estoril Praia e com o Mafra e soma agora 47 pontos, no segundo lugar. A formação de Filipe Rocha não aproveitou os empates da Académica e do Vizela para se distanciar no segundo posto.

Académico de Viseu empatou depois de duas vitórias seguidas e está no 13º lugar, com 26 pontos, cinco a cima da linha de água.

O Estoril venceu e é cada vez mais líder isolado, com 56 pontos, mais nove do que o Feirense.