Dois jogadores do Paços de Ferreira apanhados a violar regras de confinamento

O Paços de Ferreira confirma, esta segunda-feira, que João Pedro e David Sualehe foram apanhados a violar as regras de confinamento impostas no âmbito do combate à pandemia da Covid-19.

Em comunicado, o clube pacense explica que os dois jogadores "foram identificados pelas forças policiais em circunstâncias que estão a ser apuradas pela justiça e, eventualmente, relacionadas com a violação das regras de confinamento impostas no país".

"O FC Paços de Ferreira aguarda a decisão das medidas a tomar pelas autoridades judiciais para instaurar um processo disciplinar aos referidos atletas, de acordo com as suas normas internas de funcionamento", pode ler-se no comunicado do clube, no site oficial.