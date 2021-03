Conselho de Disciplina instaura processo ao treinador do Portimonense

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou um processo ao treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, por críticas à arbitragem, anunciou hoje o órgão federativo.



De acordo com o comunicado emitido pelo CD da FPF, o procedimento disciplinar instaurado ao técnico dos algarvios surge na sequência de uma “participação disciplinar apresentada pela Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, tendo por objeto declarações proferidas em órgão de comunicação social sob o enfoque das ofensas à honra ou consideração de agentes da arbitragem”.

Recentemente, Paulo Sérgio criticou a atuação da equipa de arbitragem no encontro entre o Portimonense e o Santa Clara, que ditou a derrota dos algarvios, por 2-0, em 13 de março, para a 23.ª jornada da I Liga.

“Infelizmente, preferia que assim não fosse, tenho de me queixar de um lance que é claro. É um lance de grande penalidade que tem de ser marcado e são muitos lances desses contra o Portimonense. Parece que não nos querem deixar pôr a cabeça de fora. Infelizmente, tenho de falar desse lance [alegada bola na mão de Fábio Cardoso], porque sou dos que respeita os árbitros, dos que respeita o erro, mas repito, com o sistema que existe hoje, com VAR [videoárbitro], com tudo isso, aquilo que está a acontecer com o Portimonense é vergonhoso”, afirmou Paulo Sérgio, depois da partida.