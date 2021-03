Braga pede verdade desportiva para o que resta do campeonato

O Sporting de Braga não esquece a arbitragem de João Pinheiro na receção ao Benfica (0-2), a contar para a 24.ª jornada do campeonato, principalmente devido à expulsão de Fransérgio ao minuto 39.

O presidente da mesa da Assembleia Geral da SAD arsenalista, António Marques, deixa, em declarações a Bola Branca, o apelo para “exista verdade desportiva no que resta jogar” da I Liga de futebol.

O Sporting de Braga encontra-se no quarto lugar da tabela, a quatro pontos do segundo classificado, o FC Porto, e a um ponto do terceiro, o Benfica. O dirigente pede verdade desportiva para o que resta do campeonato porque “não são admissíveis a existência de tantos erros de uma arbitragem que deve ser limpa e não tendenciosa”.