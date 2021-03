O Tottenham venceu o Aston Villa, por 2-0, e regressou às vitórias depois da queda na Liga Europa.

Os golos da equipa de José Mourinho foram apontados por Carlos Vinícius – estreia a marcar na Premier League – e Harry Kane.

Com este triunfo no campeonato inglês, os Spurs sobem ao sexto lugar, com 48 pontos.

A equipa vinha de duas derrotas consecutivas: Arsenal e Dínamo Zagreb.

A liga inglesa é liderada pelo Manchester City.