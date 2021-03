João Félix recorda "hat-trick" no Benfica. "Dias antes ouvi comentários no balneário que não gostei"

O internacional português João Félix recorda o seu primeiro "hat-trick" da carreira, contra o Eintracht Frankfurt, e recorda que teve um gosto especial depois de ter ouvido comentários dos quais não gostou no balneário.

"O terceiro golo foi muito especial para mim, porque dois dias antes ouvi comentários no balneário que não me agradaram. Magoou-me muito, então esse 'hat-trick' serviu para me tirar um grande peso de cima dos ombros. Vou recordar esse golo para sempre, bem como o significado desse momento", disse, em entrevista à "World Soccer".

O jogador do Atlético de Madrid admite que o seu ídolo na infância era Rui Costa: "Cristiano Ronaldo era o jogador que todos os jovens portugueses queriam ver quando éramos miúdos, mas, se tivesse a oportunidade de jogar com uma lenda à minha escolha, seria Rui Costa. Teria sido incrível, tinha um talento muito especial".

Ainda assim, o jogador deixa elogios ao atual capitão da seleção nacional, que vê como um exemplo dentro e fora de campo.

"É um exemplo para todos os elementos da equipa. Não por tudo aquilo que já conquistou, mas também por tudo o que ainda quer ganhar. É uma grande influência para mim e para a equipa. Ganhou tudo, mas continua a exigir muito de si. É um grande capitão e está sempre disposto a dar conselhos. Antes de um jogo da Liga das Nações disse-me para manter a calma e desfrutar do jogo", completou João Félix.

João Félix, de apenas 21 anos, soma 13 internacionalizações pela seleção principal e integra a lista de convocados para os próximos compromissos de qualificação para o mundial 2022.