Abel Ferreira condecorado por Marcelo Rebelo de Sousa

Abel Ferreira foi condecorado, esta segunda-feira, com a Ordem do Infante D. Henrique, por Marcelo Rebelo de Sousa, após as conquistas ao serviço do Palmeiras, no Brasil.

Sem a presença da imprensa devido às restrições da pandemia da Covid-19, o técnico natural de Penafiel recorreu às redes sociais para assinalar o momento.

"Tive a enorme honra e privilégio de ser condecorado com o grau de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique, pelo Presidente da República de Portugal, Professor Doutor Marcelo Rebelo de Sousa. Quero agradecer a todos os que contribuíram para este reconhecimento individual, mas que representa uma grande conquista coletiva", afirmou.

Abel Ferreira conquistou a Copa Libertadores e Taça do Brasil ao serviço do Palmeiras, no Brasil. O técnico está de férias em Portugal depois de terminada a temporada e regressará em breve para orientar o clube na sua primeira época completa no comando técnico.

O treinador de 42 anos começou a carreira nas camadas jovens do Sporting, em 2012. Estreou-se na I Liga no Braga, em 2016, clube que deixou em 2019 para orientar o PAOK. Assinou pelo Palmeiras e conquistou os seus dois primeiros troféus da carreira.