Número de casais no desemprego sobe quase 30%

O número de casais com ambos os elementos inscritos nos centros de emprego aumentou 29,5% em fevereiro face ao mesmo mês de 2020, para 6.899, segundo dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

De acordo com o IEFP, do total de desempregados casados ou em união de facto, 13.798 (8,5%) têm também registo de que o seu cônjuge está igualmente inscrito como desempregado no respetivo serviço de emprego.

Assim, o número de casais em que ambos os cônjuges estão registados como desempregados foi, no final de fevereiro, de 6.899, ou seja, mais 29,5% (1.571 casais) do que no mês homólogo e de 2,9% (mais 197 casais) em relação ao mês anterior.