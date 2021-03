"Mais IRS e mais IRC"... e não só. Portugal só sai da crise com mais impostos, diz Luís Aguiar-Conraria

Não há saída desta crise sem aumento de impostos. A ideia é defendida pelo economista Luís Aguiar-Conraria, em entrevista à Renascença.

O professor da Universidade do Minho explica que a conta tem de ser paga, se não começarmos já, deixamos a fatura toda para o fim.

Aguiar-Conraria mostra ainda o cartão vermelho ao governo, por ainda não ter apresentado um plano para a recuperação do atraso no ensino, e outro cartão vermelho a Bruxelas, pela gestão “desastrosa” das vacinas.

Na semana em que vai lançar o seu novo livro “A Culpa Vive Solteira”, o economista minimiza, ainda, o impacto da bazuca europeia.

Porque em 2022 já vai chegar tarde e porque não confia nos políticos para determinarem as prioridades de investimento.





No Livro “A Culpa Vive Solteira” levanta as questões incómodas, é mordaz e mesmo satírico, aplica os conceitos económicos a tudo o que nos rodeia, sem o típico jargão, e vai sempre um pouco mais além. Não teme sair do contexto? É um risco assumido? Qual é o principal objetivo, despertar consciências?

Honestamente, o principal objetivo quando escrevo é divertir-me e gosto de pensar que pessoas inteligentes que leiam o que escrevo também se divirtam e, sendo verdade, concordo que às vezes corro o risco de ficar fora do contexto, especialmente quando vou para assuntos que não são de economia. Muito honestamente, também conto com o leitor para me dar o devido desconto, quando achar que estou a "pôr a foice em ceara alheia".





E porquê este título, "A Culpa Vive Solteira"?

Este título, por acaso, surgiu na sequência até de uma conversa que tive com um colega, antes de ir gravar um programa na Renascença! Cruzámo-nos na rua, ele perguntou-me o que é que vais fazer, disse-lhe que ia para a Renascença, discutir assuntos da Caixa Geral de Depósitos, ele disse-me: Luís, no programa faz favor de dizeres isto, "em Portugal a culpa não morre solteira, a culpa vive solteira!" Que é o que se passa aqui no caso da Caixa Geral de Depósitos.

Acho que está muito bem-apanhado e capta um dos problemas do nosso país, que é a falta de responsabilização, das instituições e das pessoas. Nós em Portugal, muitas vezes, procuramos culpados e esquecemos que, mais importante do que encontrar culpados, é haver pessoas e instituições responsáveis.





Além dos responsáveis há também os que ficam a ganhar. Quem está a beneficiar com esta crise?

Não quero demonizar quem ganha! Há uns que perdem mais do que outros. Agora, ganhar mesmo, ganham as farmacêuticas, as empresas que inventam as vacinas, as produtoras de álcool gel, máscaras e afins. Mas, não quero demonizar estas empresas, são essenciais e é graças a elas que vamos sair da crise. Também há quem perca mais. Há quem perca muito e há quem perca pouco.



E do ponto de vista político?



Ainda temos de avaliar, para já ainda estamos no "meio da guerra" e há uma tendência para a população se agregar em torno do governo, é quase que uma ação patriótica. Mas, quando isto passar, esperamos que já não falte muito e dentro de uns meses estejamos todos ou quase todos vacinados, nessa altura virá a componente da responsabilização política e analisar-se-á melhor quais foram os erros e o que foi bem feito. Aí haverá lugar à responsabilização, penso eu! Ainda é cedo para dizer quem é que vai ganhar e perder.

Já é famosa uma frase que começou por dizer num artigo de opinião no Expresso e na televisão, surge agora em substituo neste livro, em que deixa a ideia de que o défice não deve ser prioritário, este é o tempo de ajudar quem precisa. Mas teremos de escolher: ou aumentamos o défice ou os impostos. O que é que deverá acontecer?

É isso mesmo. O défice, neste momento, não é prioritário. Mas tenho de sublinhar que neste momento, é mesmo neste momento. Quando isto passar, depois é necessário pagá-lo. "Não há aqui almoços grátis", como se costuma dizer em economia.

Temos de apoiar quem precisa, temos camadas da população a entrar na miséria, muitas pessoas que vivem com muitas dificuldades e não podemos regatear esforço para apoiar estas pessoas.

Pessoalmente, gostaria que este financiamento fosse já um mix: de défice, que se traduz em dívida, com um bocadinho de aumento de impostos, para responsabilizar as pessoas pelas opções que tomam. Para eu ter noção de que quando quero mandar pessoas para casa, confinadas, quando quero impedir que as empresas abram, isso me vai custar alguma coisa e que eu tenho de pagar para ter esse serviço.

Se não se aumentar já os impostos e se aumentar apenas o défice, no fim, daqui a uns tempos, teremos de pagar na forma de impostos, de qualquer forma. É só um adiar de despesa.



Estamos a falar de que impostos?

Essa pergunta é mais difícil. Idealmente, apesar de ser difícil de fazer, quem deveria pagar mais impostos seriam as empresas que ganharam com a crise (farmacêuticas, produtoras de máscaras e álcool gel, etc.), por uma questão de justiça social. Do ponto de vista das pessoas, não há grande volta a dar, temos impostos progressivos e quem ganha mais também paga mais, no nosso sistema fiscal.



IRS, portanto?

Mais IRS sobre os trabalhadores e mais IRC para as empresas.

Afasta o agravamento do consumo? O aumento do IVA, do ISP (impostos sobre os combustíveis)?



Não tinha pensado nesses termos, mas, pessoalmente, prefiro os impostos sobre o consumo a impostos sobre o rendimento.

O imposto é sempre algo desagradável. Do ponto de vista da sustentabilidade económica e ambiental, faz mais sentido penalizar o consumo do que propriamente o rendimento das pessoas.

Não tinha pensado nisso, mas sim, o consumo também! Porque não?