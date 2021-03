Haverá três interessados em comprar a Groundforce

Há pelo menos três empresas interessadas em comprar a Groundforce, avança esta segunda-feira o jornal ECO.

Entre os interessados na empresa de “handling” estão grupos internacionais de aviação, que já contactaram o Governo português.

As três empresas manifestarem interesse em comprar os 50,1% da Groundforce que são atualmente detidos pela Pasogal, de Alfredo Casimiro.

A participação do empresário Alfredo Casimiro não está à venda, mas, perante as dificuldades financeiras, três empresas já manifestaram interesse caso o negócio chegue ao mercado, de acordo com o ECO.

Os 2.400 trabalhadores da Groundforce já receberam os salários em atraso, na sequência do acordo alcançado na semana passada.

O acordo entre Groundforce com a TAP foi fechado na sexta-feira com três votos a favor, a abstenção do presidente do Conselho de Administração, Alfredo Casimiro, e um voto contra, disse à Lusa fonte ligada ao processo.

O Conselho de Administração da Groundforce deu 'luz verde' ao acordo com a TAP, que prevê a compra dos equipamentos da empresa de ‘handling’ e desbloqueia assim o pagamento de salários e despesas no curto prazo.

O entendimento prevê que a TAP compre os equipamentos da Groundforce por cerca de sete milhões de euros, uma solução de curto prazo, que permite resolver os problemas mais urgentes da empresa, enquanto se procura uma solução para as restantes verbas de que necessita, para fazer face aos prejuízos causados pela pandemia.