Seleção já treinou em Turim entre o relvado e o ginásio

A seleção portuguesa de futebol realizou esta segunda-feira à tarde, em Turim, o primeiro treino de preparação para o jogo de quarta-feira, com o Azerbaijão, que marca o arranque do Grupo A de qualificação para o Mundial2022.

Poucas horas depois de se concentrar naquela cidade italiana, que vai acolher o embate com os azeris, a equipa das ‘quinas’ trabalhou no centro de estágios da Juventus, numa sessão à porta fechada.

De acordo com a informação fornecida pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), os 25 jogadores convocados pelo selecionador Fernando Santos “dividiram-se entre o treino no relvado ou o trabalho de recuperação física no ginásio”, tendo em conta que “vários dos convocados jogaram ontem [domingo] pelos seus clubes”.

A seleção nacional volta a treinar na terça-feira, às 10h00 (hora de Lisboa), no estádio da Juventus, antes de Fernando Santos e um jogador a designar fazerem a antevisão do jogo com o Azerbaijão, a partir das 11h45, em conferência de imprensa virtual, face às restrições impostas pela pandemia de covid-19.

A seleção lusa estreia-se no Grupo A de apuramento para o Mundial Qatar2022 na quarta-feira, com a receção ao Azerbaijão, deslocalizada de Alvalade para Turim, devido à crise mundial de saúde pública.

Depois do embate com os azeris, Portugal cumpre fora os outros dois jogos da primeira jornada tripla, defrontando a Sérvia, em Belgrado, no sábado, e o Luxemburgo, na Cidade do Luxemburgo, três dias depois. Os três jogos começam às 19h45 (hora de Lisboa).

Para garantir uma oitava participação, e sexta consecutiva, no Mundial, cuja edição de 2022 se realiza entre 21 de novembro e 18 de dezembro, Portugal precisa de vencer o agrupamento, sendo que o segundo classificado jogará um ‘play-off’.