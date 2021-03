Euro sub-21. Pouco tempo de preparação é a maior preocupação de Rui Jorge

“A partir do momento que nos concentremos em estágio, os jogadores têm capacidade de perceber que aqueles serão momentos decisivos para aquilo que eles pretendem. É uma fase a meio da época, é certo, mas, em termos da intensidade que os jogadores vão querer pôr e da concentração naquele momento, acho que não vai diferir da fase no final da época”, afirmou.

Com os campeonatos a meio, e a entrarem num momento decisivo, o técnico não acredita que seja um problema para os jogadores transitarem entre duas provas relevantes com equipas técnicas e colegas diferentes, em comparação com a fase decisiva, que se realiza após a conclusão das competições clubísticas.

“O maior desafio não é propriamente a divisão desta fase final, mas sim o tempo de preparação. Não vamos pensar nas duas [fases], vamos pensar apenas na primeira, mas o maior desafio é fazer três jogos sem tempo de preparação para qualquer um deles. Acho que isso é o que difere de todas as fases finais anteriores”, realçou Rui Jorge, em entrevista à Lusa, na Cidade do Futebol.

Portugal joga a fase de grupos na Eslovénia, que recebe a prova juntamente com a Hungria, estreando-se frente à Croácia na quinta-feira, às 20h00, em Koper, antes de rumar a Ljubljana, para defrontar Inglaterra (domingo, às 20h00) e Suíça (31 de março, às 17h00). Os "quartos", as "meias" e a final disputam-se entre 31 de maio e 6 de junho.

Profundo conhecimento dos adversários

Rui Jorge vincou conhecer “muito bem” as três seleções que calharam em sorte no Grupo D, começando pela Croácia, a primeira adversária, na qual o selecionador encontra semelhanças com Portugal, “nas características dos seus jogadores, na sua forma de jogar e na forma ofensiva como pensam o jogo”, bem como no sistema tático predominante, o 4-3-3.

“Acho que é uma equipa semelhante à nossa em termos das suas qualidades. Eventualmente, nós com mais jogadores com capacidade de desequilíbrio individual, através de condução e drible, e eles com uma grande capacidade através do passe”, analisou.

Já a congénere inglesa “é uma equipa vertical, rápida, com muitos jogadores talentosos, com capacidade de desequilíbrio e de ferir a equipa adversária, com muitos golos marcados e boa capacidade de finalização”, apelidando a equipa da Suíça como “talvez a menos espetacular em termos de jogo”.

“Cai comparativamente às outras em relação ao número de passes que faz por posse de bola, mas é uma equipa muito segura e sólida, difícil de ultrapassar. Poderá ser um estilo menos apelativo em termos de jogo, mas acredito que não vai deixar de ser uma equipa bastante difícil de ultrapassar”, avisou.