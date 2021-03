Diogo Costa garante motivação máxima para o Europeu sub-21

Diogo Costa está, acima de tudo, muito motivado para ajudar a seleção nacional a ter sucesso no Europeu de sub-21, ainda que rejeite lugar cativo no onze, favoritismo ou olhar para lá da fase de grupos.

Em entrevista a Bola Branca, o guarda-redes do FC Porto assume sentir "muito orgulho" por ter sido chamado por Rui Jorge e promete "muita motivação" para representar a seleção portuguesa no Euro.

"Mesmo tendo estado este tempo todo sem estarmos neste espaço sub-21, já estamos familiarizados com as ideias do nosso mister. Estamos acima de tudo muito motivados", afirma o guardião, de 21 anos.



Diogo Costa sente-se "bem" e garante que, "mesmo não estando a jogar" no FC Porto, está preparado para assumir a baliza nacional. Ainda assim, salienta que não olha à titularidade: "O meu foco está em trabalhar bem e estar preparado. Depois, cabe ao mister decidir."

"Tenho trabalhado muito bem é nisso que me tenho baseado, em estar sempre preparado para qualquer altura em que tenha de ser chamado para intervir. Estarei preparado para a opção do mister", reitera.