Danilo não subestima Azerbeijão. "Não há jogos fáceis"

O médio Danilo Pereira alerta que “não há jogos fáceis” para a seleção portuguesa de futebol, que tem como “objetivo” alcançar três vitórias na tripla jornada do Grupo A da fase de qualificação para o Mundial2022.

O jogador dos franceses do Paris Saint-Germain fez a antevisão ao desafio inaugural, em Turim, Itália, local onde a equipa das "quinas" vai receber o Azerbaijão, ao invés de Alvalade, face às restrições impostas pela pandemia de Covid-19.

“Um jogo contra o Azerbaijão nunca vai ser fácil. Não há jogos fáceis neste momento. Por isso, é sempre importante entrar a ganhar. O nosso objetivo nestes três jogos é fazer três vitórias”, começou por dizer o médio defensivo, de 29 anos, em declarações aos meios de comunicação da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Apesar do Azerbaijão ser uma seleção, aparentemente, mais frágil, Danilo pediu “foco e concentração” e deixa o aviso para os potenciais perigos do encontro de quarta-feira.

“Não há equipas fracas. São equipas que se organizam muito bem, que partem muito bem para o contra-ataque, têm uma organização ofensiva e defensiva muito estável. Vamos ter de analisar muito bem a equipa do Azerbaijão para poder tirar as ilações corretas”, observou.

Danilo Pereira destacou ainda a “mentalidade” de Portugal, que “passa sempre por ganhar” desde que Fernando Santos comanda a seleção, e enalteceu a “importância” desta qualificação.

Portugal realizou hoje o primeiro treino em Turim, no centro de estágios da Juventus, numa sessão à porta fechada, poucas horas depois de se concentrar naquela cidade transalpina.

A seleção nacional volta a treinar na terça-feira, às 10:00 (hora de Lisboa), no estádio da Juventus, antes de Fernando Santos e um jogador a designar fazerem a antevisão do jogo com o Azerbaijão, a partir das 11:45, em conferência de imprensa virtual, face às restrições impostas pela pandemia de covid-19.

A seleção lusa estreia-se no Grupo A de apuramento para o Mundial Qatar2022 na quarta-feira, com a receção ao Azerbaijão, deslocalizada de Alvalade para Turim, devido à crise mundial de saúde pública.

Depois do embate com os azeris, Portugal cumpre fora os outros dois jogos da primeira jornada tripla, defrontando a Sérvia, em Belgrado, no sábado, e o Luxemburgo, na Cidade do Luxemburgo, três dias depois. Os três jogos começam às 19:45 (hora de Lisboa).

Para garantir uma oitava participação, e sexta consecutiva, no Mundial, cuja edição de 2022 se realiza entre 21 de novembro e 18 de dezembro, Portugal precisa de vencer o agrupamento, sendo que o segundo classificado jogará um ‘play-off’.