Jorge Jesus "gosta muito" de Pedrinho, que para Vieira "nem parece brasileiro"

Pedrinho está feliz no Benfica, garante o empresário, que revela que Jorge Jesus e Luís Filipe Vieira gostam muito do extremo brasileiro.

"Pedrinho está feliz. As pessoas gostam muito dele. Jorge Jesus também gosta muito dele, a relação com o treinador é a melhor possível. O presidente já disse que o Pedrinho nem parece brasileiro, pela postura, determinação nos treinos", revela Will Dantas à ESPN Brasil.

O agente assume que Pedrinho gostaria de ter saído do Brasil "noutro patamar" que não o de suplente. "As coisas não aconteceram como planeámos", reconhece. Contudo, sublinha que "tudo o que aconteceu no Brasil com [Pedrinho] serviu para crescer como pessoa".

"Nada foi fácil na vida dele. (...) Se ficassem a apaparicá-lo, como aconteceu com outros jogadores, talvez não tivesse uma visão da vida como tem hoje. Não adianta dizer que o jogador é o melhor do mundo, e no futuro ele não mostrar nada disso. Vários jogadores saíram do Brasil e não deram em nada. Tenho a certeza que esse não vai ser o futuro do Pedrinho", afirma o empresário do jogador, de 22 anos.

Will Dantas acredita que Pedrinho "vai fazer uma carreira de muito sucesso na Europa" e que a chegada à seleção principal "é questão de tempo": "O caminho vai estar aberto para uma futura convocatória."