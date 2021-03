Pepe com “lesão muscular”

O FC Porto confirma que Pepe sofreu uma lesão muscular durante o encontro deste sábado contra o Portimonense.

O veterano central saiu ao minuto 24 depois de ter feito um passe e sentido algo na perna direita.

Cerca de 24 horas depois, os dragões confirmam a lesão.

"Pepe contraiu uma lesão muscular na perna direita. Na primeira parte do embate contra o Portimonense, que os campeões nacionais venceram por 2-1, o capitão do FC Porto apresentou queixas físicas e teve de ser substituído por Diogo Leite", escreveu o FC Porto no site.

Os azuis e brancos acrescentam que “o internacional português esteve entregue aos cuidados do Departamento de Saúde dos dragões e realizou tratamento ao problema físico”.

Pepe está convocado para os trabalhos da Seleção e é, assim, dúvida para Fernando Santos.