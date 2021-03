Portugal é "país de acolhimento aberto, universal e ecuménico", diz Marcelo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assinala o Dia Internacional Contra a Discriminação Racial que se assinala este domingo com uma nota em que "exalta o lugar de Portugal como país de acolhimento aberto, universal e ecuménico".

Na mensagem publicada no "site" da Presidência, Marcelo diz que neste "tempo desafiante, marcado pela Covid-19 e pelo acentuar das desigualdades na sociedade portuguesa, importa, mais do que nunca, não abrirmos mão do diálogo e de uma convivência pacífica e amigável, unidos na convicção de que aquilo que nos une supera aquilo que nos separa".

A ONU instituiu o dia 21 de março como Dia Internacional para Eliminação da Discriminação Racial evocando o massacre de Sharpeville, na África do Sul, ocorrido nesta data, no ano de 1960, quando, durante uma manifestação pacífica contra legislação do regime do "apartheid", a polícia sul-africana matou 69 pessoas.