ZERO lança campanha para se beber mais água da torneira

No site, além de ser pedido às pessoas que consumam mais água da torneira, é também pedido às empresas e entidades públicas que passem a disponibilizar água da torneira aos seus trabalhadores nos locais de trabalho.

Em comunicado, a ZERO afirma que o site aguadatorneira.pt , que já está operacional, inclui “informação sobre a água da torneira, a sua produção e qualidade, desconstruindo mitos que têm colocado em causa a segurança do seu consumo”, e são ainda “dados sobre o impacto na utilização de recursos e na poluição causada pelo consumo da água engarrafada.”

A associação ambientalista, em parceria com a Empresa Portuguesa de Águas Livres (EPAL), vai lançar uma nova página na internet com informação sobre água da torneira para aumentar a sustentabilidade no consumo de água, no âmbito da campanha “Água da Torneira. A bebida preferida”.

A Associação ZERO vai aproveitar o Dia Mundial da Água, que celebra na segunda-feira, para incentivar mais portugueses a beber água da torneira.

Segundo os dados apresentados, Portugal é o quarto país europeu que consume mais água engarrafada per capita, sendo que cada português consume em média 146,6 litros de água em garrafas, a maioria de plástico.

Com a campanha e o site, a associação pretende reduzir o consumo de água engarrafada no país que, refere, tem um grande impacto na produção de resíduos em Portugal .

O comunicado aponta ainda, com dados da Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR), que “ a água que corre na torneira dos portugueses é de excelente qualidade ” – segundo o último relatório, 98,66% da água portuguesa é segura para consumo humano.

“A indústria das águas minerais e de nascente coloca anualmente no mercado nacional mais de mil milhões de embalagens de água engarrafada, das quais 85%, aproximadamente 911 milhões, correspondem a embalagens de plástico, o que, levando em consideração o peso médio de uma garrafa de plástico (19,32 g), equivale a cerca de 17.600 toneladas de resíduos de plástico provenientes unicamente do consumo de água engarrafada”, revela a ZERO.

Para a associação, a emergência climática que vivemos torna “urgente” deixar de produzir tantos resíduos, especialmente quando a água da torneira é uma opção saudável e natural que pode responder à maioria das necessidades dos portugueses”.

A Associação ZERO elogia ainda a medida que obriga hotéis e restaurantes a disponibilizar água da torneira a partir do dia 1 de julho, garantindo que “esta é uma medida que visa, e bem, reduzir a produção de embalagens descartáveis, pelo que a ZERO espera que esta campanha venha a dar um importante contributo nesse sentido”.