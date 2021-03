Manifestação contra o racismo atrai cerca de 40 pessoas no Porto

Cerca de 40 pessoas juntaram-se na Praça dos Poveiros, no Porto, numa manifestação contra todas as formas de racismo.

O protesto foi marcado para o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial.

António Cucu do Núcleo Antifascista do Porto, deu voz ao protesto: “Temos vindo a assistir a nível nacional, e também na Europa e no mundo todo, ao crescimento da extrema-direita”, acusa.

“Determinados discursos que as pessoas tendiam a achar que eram só coisas que se ouvia no café, ou na rua, ou pontualmente com uma pessoa ou outra, passaram a ser declarações racistas, dirigidas à comunidade cigana, à comunidade africana e afrodescendente em Portugal e mesmo comunidades de outros países, e também contra as mulheres, contra pessoas LGBT, que passaram a ser normalizadas, passaram a ter uma voz no parlamento."

As várias associações presentes pretendem medidas concretas para combater um fenómeno que dizem estar em crescendo no país.

“Não basta denunciar, é preciso colocar em prática políticas e podemos falar disto em termos do que o estado e as instituições podem fazer, de se disporem a reconhecer que há um problema, parte do que queremos fazer é criar a consciência de que o problema existe, e depois criar políticas que combatam o problema.”

“Há muita desinformação em Portugal, por exemplo do ponto de vista dos censos das comunidades étnicas que compõem a sociedade portuguesa”, conclui Cucu.

Em Lisboa também houve uma manifestação este domingo, no mesmo sentido, que juntou cerca de 100 pessoas.

[Notícia atualizada às 19h08]