Madeira com 29 novos casos e mais 41 doentes recuperados

A Madeira registou, nas últimas 24 horas, 29 novos casos de infeção por SARS-CoV-2 e mais 41 doentes recuperados, existindo 508 situações ativas no arquipélago, anunciou este sábado a Direção Regional de Saúde (DRS).

"Há a reportar 29 novos casos de infeção por SARS-CoV-2 na Madeira, pelo que a região passa a contabilizar 8.105 casos confirmados de covid-19" desde o início da pandemia, lê-se no boletim epidemiológico divulgado pela autoridade de saúde desta região autónoma.

A DRS indica que os novos casos são de "transmissão local, na sua maioria já associados a contactos de casos positivos".

No mesmo documento, complementa que das 588 situações ativas hoje identificadas na região, apenas 18 são importados, sendo os outros 570 igualmente de transmissão local.

No Hospital Dr.Nélio Mendonça, no Funchal, estão internadas 27 pessoas, das quais cinco na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19.

Outras 15 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio, indica a DRS. .

Adianta existirem "151 situações que se encontram hoje em apreciação, estando estas relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas" às autoridades regionais de Saúde.

Sobre os casos de vigilância ativa de contactos de casos positivos, diz que estão a ser acompanhadas 1.049 pessoas, além de outros 4.890 viajantes através da aplicação MadeiraSafe. .

A DRS sublinha que o número de recuperados na região ascende este sábado a 7.449 pessoas e que se mantêm os 68 óbitos associados à doença ocorridos na Madeira.

Por seu turno, os dados hoje divulgados pela Direção-Geral de Saúde reportam que na região Autónoma da Madeira foram registados 31 novos casos, contabilizando 8.352 infeções e 65 mortes.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2.710.382 mortos no mundo, resultantes de mais de 122,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.768 pessoas dos 817.530 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.