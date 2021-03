GNR faz três detidos e identifica 25 pessoas numa festa em Esposende

A GNR pôs fim, no sábado à noite, a uma festa que decorria numa residência em Esposende, no distrito de Braga, tendo autuado 25 pessoas e detido três por serem reincidentes no incumprimento das medidas de contenção de Covid-19.

Os três detidos, homens com idades entre os 20 e 30 anos, vão ser presentes na segunda-feira ao Tribunal de Esposende, disse à Lusa fonte desta força policial.

As restantes 25 pessoas, com a mesma média de idades, foram autuadas pela violação de dever de recolhimento obrigatório e proibição de circulação entre concelhos, sublinhou.

A festa decorria numa habitação arrendada em Ofir, no concelho de Esposende, frisou a mesma fonte, que indicou que o alerta partiu de uma denúncia anónima.

Chegados ao local, os militares aperceberam-se que decorria uma festa pela aglomeração de pessoas, pela entrada e saída constante de carros da habitação e pelo volume da música, ressalvou.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2.710.382 mortos no mundo, resultantes de mais de 122,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.768 pessoas dos 817.530 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.