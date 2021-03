Covid-19. Governo recomenda testes regulares no Ensino Superior

Veja também:

O Governo anunciou este domingo as diretrizes para o regresso às aulas presenciais no ensino superior, recomendando testes rápidos de antigénio regulares, pedindo às instituições para garantirem condições para que possam acontecer.

Em entrevista à Renascença, o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, deu a conhecer o “conjunto de recomendações” emitidas pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES).

“Todos os estudantes, docentes, investigadores e colaboradores devem fazer pelo menos um teste de antigénio, o qual terão que repetir nas zonas onde a incidência seja superior ou igual a 120 casos por 100 mil habitantes”, afirmou o ministro.

O anúncio das recomendações já tinha sido publicado numa nota de imprensa este domingo, que refere que a realização de rastreios regulares “pode constituir uma medida adicional às medidas não-farmacológicas para uma retoma mais segura das atividades educativas e letivas presenciais”.

“A periodicidade para a realização de testes rápidos de antigénio, em programas de rastreio, não está definida, sendo os intervalos mais estudados os de mais do que um teste por semana, um teste a cada sete dias, e um teste a cada quatro dias”, adianta o documento.

A testagem no Ensino Superior, tanto nas instituições públicas como privadas, será feita em cooperação com a Cruz Vermelha Portuguesa, com um “programa de testagem para garantir que todos os estudantes e colaboradores podem fazer os testes nas instituições; naturalmente”, disse Manuel Heitor.

Apesar do acordo, o ministro esclarece que as instituições “quiserem adotar os seus próprios programas ou adotar programas de autarquias também o podem fazer.”

Segundo a nota de imprensa das duas direções-gerais, as instituições do ensino superior que queiram aderir a este programa articulado com a Cruz Vermelha, deverão informar a DGES a partir do dia 23 e, preferencialmente, até 30 de março”, através da página oficial na internet.

A retoma das aulas presenciais no ensino superior está prevista para 19 de abril.