Turquia deportou 150 pessoas que queriam ir lutar na Síria, 12 para a EU

A Turquia deportou este ano 150 pessoas que planeavam lutar na Síria, 12 delas para países da União Europeia.

No comunicado, o Governo turco diz que os detidos e deportados estavam a contar filiar-se no Estado Islâmico ou em milícias curdas, colocando ambas estas realidades ao mesmo nível.

O Estado Islâmico lançou o caos e o terror na Síria e no Iraque durante vários anos até que acabou por ser derrotado territorialmente por uma aliança de milícias e de forças armadas regulares, no Iraque e por milícias pertencentes às Forças Democráticas da Síria, neste país.

As Forças Democráticas da Síria ocupam e administram a zona nordeste da Síria e são compostas por milícias curdas, cristãs, árabes e de outras etnias. Durante o combate ao Estado Islâmico foram elas que travaram toda a luta no terreno, contando com apoio aéreo de uma coligação internacional liderada pelos Estados Unidos.

A zona administrada pelas Forças Democráticas da Síria é a única daquele país que tem instituições democratizadas, com igual representação para os diferentes grupos étnicos e religiosos e ainda paridade entre sexos nos lugares de responsabilidade. Começou por se opor ao regime sírio, no início da guerra civil, há dez anos, mas com o surgimento do Estado Islâmico formou-se um pacto de não-agressão entre as duas forças que tinham nos jihadistas um inimigo comum.

A Turquia, porém, acusa as milícias curdas do nordeste da Síria, nomeadamente o PYD, de serem aliadas do PKK, o Partido dos Trabalhadores Curdos, que ao longo das últimas décadas tem levado a cabo uma insurreição contra o Estado turco. Supostamente para evitar que os curdos da Síria se infiltrassem e destabilizassem a Turquia, Ancara invadiu e ocupa uma faixa de terreno junto da fronteira entre os dois países.

Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros turco, desde 2019, Ancara prendeu e devolveu aos países de origem 2.764 “terroristas estrangeiros”, como os classifica, de 67 nacionalidades.

Desse total, 222 deportados provinham de 11 países da Europa Ocidental, com a França (66), Alemanha (57) e Países Baixos (52) a liderarem a lista.

No entanto, o ritmo de deportações para os países europeus tem vindo a baixar nos últimos anos – 117 em 2019, 95 em 2020 e, desde o início de 2021 apenas 12.