França atinge recorde em cuidados intensivos

A França registou este sábado 138 mortes por Covid-19 e atingiu um novo recorde, no que se refere a internamentos em cuidados intensivos em 2021, com 4.406 doentes, indicaram as autoridades de saúde.

Depois de vários dias sem publicar os dados, devido a problemas informáticos, a atualização deste sábado situa o número total de vítimas pelo novo coronavírus em França em 92.102.

Nos últimos dias, o número de infeções na França teve um ligeiro aumento, com 178.223 novos casos na última semana.

Esse aumento teve repercussões nos hospitais, que atingiram números recorde nas unidades de cuidados intensivos e no total de camas em algumas regiões.

Nas últimas 24 horas, França registou 389 internamentos hospitalares, dos quais 53 em cuidados intensivos, totalizando 25.926 camas ocupadas por doentes com o novo coronavírus.

O número de camas de cuidados intensivos aproxima-se do pico da segunda vaga em novembro passado, quando atingiu 5.000, estando ainda longe dos mais de 7.000 registados em abril passado.

O governo francês aumentou as restrições em 16 departamentos, que estavam confinados, incluindo a região de Paris e a região de Hauts de France, no norte da França.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2.710.382 mortos no mundo, resultantes de mais de 122,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.