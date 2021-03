China suspende voos da Austrian Airlines após detetar cinco casos positivos

Veja também:

As autoridades chinesas suspenderam por duas semanas os voos da Austrian Airlines em direção a Xangai após terem detetado no início do mês cinco passageiros infetados com a Covid-19 num voo para esta cidade, informaram este sábado diversos meios de comunicação.

A Administração da Aviação Civil da China (CAAC) informou a companhia aérea que cinco pessoas testaram positivo nos controlos efetuados à sua chegada à China, segundo assinalou o portal suíço de aviação Aero Telegraph, uma informação também divulgada pelos media austríacos.

A proibição, que afeta dois voos, um por semana, vai prolongar-se até 9 de abril.

Quem pretender viajar diretamente da Áustria para Xangai deverá apresentar testes negativos PCR e de anticorpos antes de embarcar, ambos inferiores a um período de 48 horas e que devem ser certificados pela embaixada da China em Viena.

Segundo a companhia aérea austríaca, os cinco positivos eram passageiros em trânsito que chegaram ao aeroporto de Viena provenientes de diversos destinos e onde embarcaram em direção à China, indicou a Austrian Airlines ao Aero Telegraph.

Os passageiros em trânsito devem também submeter-se a esse processo de controlo na Áustria.