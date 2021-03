Salvador. “Nunca vi um jogador dos três grandes ser expulso como o Fransérgio”

O presidente do Sp. Braga deixou críticas à arbitragem após a derrota contra o Benfica em casa.

António Salvador lembra que “neste jogo estava muita coisa em jogo”.

“Gostávamos de poder disputar os mesmos lugares como discutem os ditos três grandes. Eu sei que é muito milhão que está em jogo, e vocês também sabem, mas é preciso que dentro do campo haja igualdade, igualdade nos critérios”, referiu.

Na sala de imprensa, o líder arsenalista refere que “João Pinheiro é um grande árbitro do futebol português, vai ser dos melhores nos próximos anos, mas tenho de dizer em 90% dos jogos que nos apita ou está no VAR, o Sp. Braga tem sido prejudicado”.

“É uma revolta muito grande que todos sentimos, os nossos profissionais e os nossos adeptos, mas quero dizer que estamos cá para continuar a lutar, a lutar com estes três por um lugar que o Sp. Braga também pode ter direito”, acrescentou.

Salvador não tem meias palavras: “Nunca vi um jogador dos três grandes ser expulso como o Fransérgio”.

A fechar, o presidente do Braga referiu que “ainda bem que vem aí a centralização porque os milhões vão ser divididos por todos e aí o campeonato tem de ser muito mais competitivo”.

“É aí que vai acabar o mito dos três grandes, de ter de ser sempre os três no topo classificação”, acrescentou.

O Sp. Braga perdeu 2-0 com o Benfica, com golos de Rafa e Seferovic, e foi ultrapassado no terceiro lugar da I Liga. Os arsenalistas jogaram com 10 desde os 39 minutos, após expulsão do médio Fransérgio.