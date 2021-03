Nota 4 para Tiago Martins. Arbitragem “com muito vídeoárbitro, mas na vertente positiva”

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 4 a Tiago Martins, o árbitro que dirigiu o Sporting – V. Guimarães.

Segundo o especialista da Renascença, foi uma arbitragem “com muito vídeoárbitro, mas na vertente positiva”.

“As duas principais jogadas do jogo partiram de dois lapsos do árbitro assistente que foram resolvidas pela intervenção do vídeoárbitro.

Aos 25 minutos, a bola conduzida por Porro parece estar fora do terreno de jogo na jogada que deu golo de Tiago Tomás. Lance bem anulado.

E, aos 40 minutos, não há qualquer fora de jogo de Feddal no lance do golo validado a Gonçalo Inácio.

No primeiro tempo, Tiago Martins teve um “critério largo, muito interessante”. “Tem preferido falar, a mostrar cartões e foi bem sucedido”, refere Paulo Pereira.

A segunda parte foi “fácil” para Tiago Martins porque “o jogo não trouxe qualquer tipo de dificuldades”.

Resumindo: “Boa condução do jogo, três amarelos justos, boa colaboração do vídeoárbitro, boa arbitragem”, daí a nota 4.

Dentro das quatro linhas, o Sporting venceu o V. Guimarães por 1-0 e mantém os 10 pontos de vantagem sobre o FC Porto.