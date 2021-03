Carvalhal. “Equipa foi brava” mesmo com 10

O treinador do Sp. Braga considera que a partida contra o Benfica (0-2) foi “equilibrado e disputado até à expulsão” de Fransérgio.

“Mesmo com 10 a minha equipa esteve sempre inteira. Sofre o primeiro golo porque quer pressionar à frente quando falta um minuto para acabar a primeira parte. A matriz da equipa é esta e se calhar no subconsciente faltou aos jogadores perceberem que estávamos a jogar com 10. Sofremos por esse ímpeto e sofremos o segundo golo numa situação dessas também. A equipa teve um comportamento bom, atirou-se e foi brava”, disse Carlos Carvalhal.

O técnico arsenalista reforça que a sua equipa poderia “ter reentrado no jogo, tivemos as nossas oportunidades, mas não conseguimos”.

“O jogo fica marcado pela expulsão e a partir aí começou a jogar-se um jogo diferente. No primeiro golo arriscámos tanto na pressão que deixámos o Bruno sozinho com o Seferovic. Na situação do segundo golo, creio que o Benfica ganha a bola depois de um remate nosso e sai numa transição”, acrescenta Carvalhal na flash interview.

O mister dos guerreiros do Minho aproveitou para lembrar que o Braga tem tido um calendário muito apertado desde janeiro e com muitas contrariedades devido a lesões.

O Benfica venceu na Pedreira por 2-0, com golos de Rafa e Seferovic, e ultrapassou o Sp. Braga na classificação. Os encarnados são agora terceiros classificados.