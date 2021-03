Juventus perde e falha assalto ao segundo lugar

Adeus Calcio. A Juventus perdeu 1-0, em casa, diante do aflito Benevento, em partida da jornada 28 da liga italiana.

A “Vecchia Signora” continua o seu calvário na Série A desta época e, este domingo, nem com uma equipa super-ofensiva de início conseguiu marcar.

Cristiano Ronaldo teve várias oportunidades, incluindo um golo anulado, mas não conseguiu ampliar os seus números no dia em que foi homenageado pela Juventus.

O Benevento aproveitou um erro de Arthur na defesa e Gaich não perdoou para fazer o único golo da partida.

Com esta derrota, a Juve falha o assalto ao segundo lugar no campeonato e está a 10 pontos do Inter. Já o Benevento passa a somar 29 pontos e fica sete pontos acima dos lugares de despromoção.