O presidente da Juventus, Andrea Agnelli, homenageou Cristiano Ronaldo, antes da partida contra o Benevento.

Em causa o facto de o avançado luso ter atingido a marca de 770 golos oficiais na carreira sénior, o que é recorde.

Agnelli entregou uma camisola da Juve a CR7 com o número 770 nas costas e a inscrição G.O.A.T. (“Greatest of All Time”, o “Melhor de Todos os Tempos”).