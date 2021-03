Jesus. Jogo em Braga foi “melhor do que no Dragão”

O treinador do Benfica ficou satisfeito com a vitória em Braga (2-0) e com a subida na classificação, mas considera que esta não é a melhor fase dos encarnados na época.

"Não é o melhor. Começámos o campeonato muito fortes, tivemos sete jogos, sete vitórias, cinco vitórias na liga e nessa altura a equipa estava com andamento, muito forte”, disse Jorge Jesus.

O técnico dos encarnados lembra que agora “há mais tempo para treinar, [os jogadores] estão recuperados, a equipa tem vindo a crescer. Tendo mais tempo de treino, tens mais possibilidade de chegar ao jogo e atuar melhor”.

“Mas dos últimos, hoje foi o melhor jogo, até melhor do que no Dragão", considerou.

Jesus mantém o discurso das últimas semanas, face ao atraso na tabela classificativa. "É jogo a jogo, passo a passo. Agora estamos a 3 pontos do segundo classificado. Por isso o nosso objetivo é conseguir chegar mais rapidamente possível ao segundo lugar”.

Sobre o triunfo em Braga, o treinador das águias não tem dúvidas: “Foi uma vitória sem deixar dúvidas, tanto quando começou, onze contra onze, tal como dez contra onze. Parabéns aos jogadores do Benfica”.

O Benfica venceu na Pedreira por 2-0, com golos de Rafa e Seferovic, e ultrapassou o Sp. Braga na classificação. Os encarnados são agora terceiros classificados.