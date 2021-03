Rúben Amorim. “O que temos de fazer é ganhar os nossos jogos”

Após mais uma vitória difícil no campeonato, o treinador do Sporting mantém o discurso e lembra que o que os leões têm de fazer “é ganhar os jogos”.

"Bom jogo, mesmo sem criar muitas ocasiões. Chegámos à frente com maior facilidade, o Daniel Bragança deu-nos isso e fez um excelente jogo enquanto esteve fresco. Controlámos a partida e só houve aquelas situações seguidas do Vitória. Marcámos um golo e outro foi invalidado porque a bola saiu, numa grande jogada coletiva. A equipa defende bem e cada vez mais arranja soluções para adversários com bloco baixo", referiu Rúben Amorim.

O técnico dos leões reforça que a equipa de Alvalade é “o segundo melhor ataque”. Reconhece, no entanto, que “agora é mais difícil marcar golos, as equipas fecham-se bem e temos de arranjar soluções”.

“Não sofrendo estamos mais perto de ganhar e é isso que tem acontecido. Eles são muito solidários uns com os outros, é uma grande força desta equipa", acrescenta.

Questionado pela Sporttv se ainda é possível desperdiçar os 10 pontos de vantagem, Amorim responde: "Claramente possível”.

“O que temos de fazer é ganhar os nossos jogos e não dar motivação aos adversários, quando tivermos de perder pontos, que sejam os adversários a tirar-nos. É jogo a jogo."

O Sporting venceu o V. Guimarães, por 1-0, golo de Gonçalo Inácio e mantém os 10 pontos de vantagem na frente do campeonato.