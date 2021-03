Luiz Phellype volta a marcar mais de um ano depois

O avançado Luiz Phellype, do Sporting, voltou aos golos mais de um ano depois de ter apontado o seu último.

O brasileiro de 27 anos marcou um golo na vitória da equipa B, em casa, contra o Oriental Dragon, um chapéu a inaugurar o marcador, aos 15 minutos de jogo.

Luiz Phellype sofreu uma grave lesão a 28 de janeiro do ano passado, em casa, contra o Marítimo. Uma rotura dos ligamentos cruzados no joelho direito obrigou a operação e longos meses de recuperação. O brasileiro tem voltado à competição na equipa B e marcou o seu primeiro golo ao quarto jogo no Campeonato de Portugal.

O último golo do ponta de lança tinha sido a 21 de dezembro de 2019, em Portimão, num jogo da Taça da Liga, ainda com Silas no comando técnico.

Luiz Phellype chegou ao Sporting no inverno de 2019, depois de se ter destacado no Paços de Ferreira. Nos leões, apontou 17 golos em 47 jogos disputados, tendo conquistado uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga.

Gonzalo Plata, que continua de castigo na equipa B dos leões, marcou o segundo golo da equipa leonina.