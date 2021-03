Dário Essugo é o mais jovem de sempre a jogar na I Liga

No final do encontro de Alvalade, Dário Essugo saiu a chorar, ao mesmo tempo que foi felicitado pelos companheiros de equipa.

O jovem médio defensivo superou também o anterior recordista da I Liga. Matchoi Djaló (P. Ferreira) tinha se estreado pelos pacenses com 16 anos e 122 dias, no ano passado.

No Sporting, Essugo ultrapassa Santamaria, defesa que se estreou a 23 de janeiro de 1999, em Chaves, com 16 anos, 11 meses e 12 dias.

Na mesma semana assinou contrato profissional com os leões, foi convocado pela equipa principal e jogou cerca de 10 minutos em Alvalade diante do V. Guimarães.

O Sporting já assinalou o momento nas redes sociais com duas fotos de Essugo e João Mário. Uma com vários anos e outra do momento da substituição deste sábado.

Aos jornalistas, o treinador Rúben Amorim comentou este recorde do jovem leão.

“O Dário é um miúdo com muito talento, com muita humildade, trabalhou bem e faz parte também do nosso projeto. E também é uma mensagem. É mérito do Dário e é uma mensagem para os jovens jogadores que não interessa a idade, o Sporting está neste caminho”.

Amorim não teve dúvidas: “Parabéns ao Dário porque fez por merecer. Foi chamado a um treino, cumpriu, mostrou muita qualidade durante as duas semanas que trabalhou connosco, teve oportunidade, nós precisávamos de um médio, ele era o médio que estava no banco”.

O técnico aproveitou para defender a Academia de Alvalade: “Os miúdos que estiverem em dúvida entre clubes sabem que aqui tem a porta aberta e isso, por vezes, faz a diferença. Não interessa o dia de ontem. Os jogadores do Sporting têm que perceber que há coisas na equipa principal… os valores são muito importantes, eles vão crescendo com isso e vão tendo oportunidade”.

O Sporting venceu o V. Guimarães, por 1-0, com golo de Gonçalo Inácio, e mantém 10 pontos de vantagem sobre o FC Porto na liderança do campeonato.