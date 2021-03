Sérgio e a expulsão. "São coisas de quem vive de forma apaixonada e, quem sabe, exagerada"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, lamentou o desentendimento com o técnico do Portimonense, que resultou na expulsão dos dois treinadores. Em conferência de imprensa, Sérgio relativiza o incidente.

"São coisas de quem vive o futebol de forma apaixonada e, quem sabe, exagerada. Nada de especial, o que se passa ali, fica ali. Não há mais nada para alimentar isto. Lamento a situação, mas são coisas que se passam dentro do campo, de uma forma mais percetível porque não há adeptos. Antes aconteciam as mesmas coisas", afirmou.

O técnico dos dragões assume que a equipa foi menos capaz de "desmontar" a organização defensiva do Portimonense.

"Não soubemos desmontar a organização defensiva do adversário, faltou alguma velocidade na circulação de bola. Joga-se muito pouco, hoje se fizemos 15 minutos úteis na primeira parte foi muito. É assim, é a forma como está o nosso futebol. Todos, a começar por mim, temos de melhorar isso", atira.

Sérgio foi ainda confrontado com o sistema e as opções de Paulo Sérgio, que começou o jogo com três centrais e três laterais: "Não é por ter muitos atacantes que se ataca melhor, não é por muitas unidades defensivas que se defende melhor. Não fomos surpreendidos, sabíamos com o que contavamos".

Pepe para ser reavaliado

O defesa-central saiu do encontro na primeira parte e Sérgio ainda não sabe avaliar a gravidade da lesão de Pepe, que está em dúvida para os compromissos da seleção nacional.

"Vamos reavaliar amanhã, para ver se está apto ou não. Tem sentido um incómodo no gémeo nas últimas semanas e ressentiu hoje", terminou.