Costa desautoriza Cabrita e defende eleições num só dia

O primeiro-ministro e líder do PS, António Costa, defende a realização de eleições autárquicas num só dia. Na reunião da comissão nacional do PS, que decorreu este sábado, Costa manifestou-se contra a ideia avançada esta semana pelo seu próprio ministro da administração interna.

Esta semana, em entrevista à agência Lusa, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita defendeu que se pudessem realizar em dois dias de dois fins-de-semana diferentes, uma vez que nas eleições autárquicas não será possível haver voto antecipado em mobilidade.

Contudo, na parte da reunião da comissão nacional socialista que decorreu sem acesso à comunicação social, o líder socialista acabou por desautorizar o seu ministro.

Dirigentes nacionais do PS contactados pela Renascença referem que, durante a reunião, Costa disse que as eleições regionais dos Açores e as presidenciais correram bem e realizaram-se num único dia, defendendo que as autárquicas possam seguir o mesmo caminho.

Eduardo Cabrita também faz parte da comissão nacional do PS, o órgão de direção máximo entre congressos, mas ao que a Renascença sabe o ministro da Administração interna não terá usado da palavra.

A questão da organização das eleições autárquicas foi levantada na comissão nacional pela presidente da câmara de Portimão Isilda Gomes, que terá manifestado desacordo em relação à realização das autárquicas em dois dias, e foi depois seguida pelo secretário-geral do PS.