Congresso do PS realiza-se em 13 pontos diferentes do país

O congresso do PS vai realizar-se em 13 pontos diferentes do país.

A solução foi anunciada este sábado, durante a reunião da Comissão Nacional do partido.

O congresso fica marcado para os dias 10 e 11 de junho, explicou o secretário nacional, Pedro Cegonho, que elencou os locais onde se vai realizar.

“O congresso irá ocorrer em 13 locais desconcentrados pelo país. Nos Açores, na Madeira, em Portimão, em Lisboa, em Aveiro, Estremoz, Barcelos, Esposende, Mirandela, Covilhã, Coimbra, Porto, Fátima e Alcácer do Sal e esta forma encontrada de reunir os delegados eleitos e inerentes ao Congresso Nacional do Partido Socialista foi uma acertada entre a direção nacional e as estruturas federativas distritais do partido, para permitir a participação de todos.”

Durante a Comissão Nacional foram também votados os regulamentos da eleição para o secretário-geral do PS, que irá realizar-se a 11 de junho.

“Iremos enviar mais cedo a convocatória para este ato eleitoral, no início do mês de maio, por forma a que durante esse mês de maio os militantes, ao receberem a convocatória, que será personalisada com os dados que constam na base de dados do Partido Socialista, possam atualizar os seus dados de contacto, possam inserir o seu dado de contacto telemóvel, caso não tenham na base de dados, para que no dia 11 de junho estejam em condições de poder utilizar o voto antecipado eletrónico, quer na eleição dos advogados, quer na eleição do secretário-geral, quer na eleição da presidente das Mulheres Socialistas”, disse ainda Pedro Cegonho.