A Direção Geral de Saúde registou, nas últimas 24 horas, 457 novos casos de infeção de Covid-19 e oito óbitos.

Trata-se do registo diário de mortes mais baixo desde 14 de outubro (sete mortos nesse dia). As mortes ocorreram unicamente nas regiões do Centro e de Lisboa e Vale do Tejo.

O total de doentes internados é de 744, menos 45 do que ontem, estando 170 em UCI, menos 12, comparando com ontem.