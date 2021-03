Protestos antirracistas marcados para domingo no Porto e em Lisboa

Mais de 20 organizações e coletivos antirracistas e antifascistas estão na frente de protestos marcados para a tarde deste domingo, em Lisboa e no Porto. As manifestações surgem no âmbito da iniciativa mundial “World Against Racism”, que marcou ações para este fim-de-semana em todo o mundo.

Em Lisboa, o protesto está marcado para o Largo de São Domingos, ao lado do Teatro D. Maria II, enquanto que no Porto os manifestantes vão reunir-se na Praça dos Poveiros, junto ao Coliseu.

Em comunicado, a Rede Unitária Antifascista, uma das organizações-não governamentais à frente dos protestos, afirma que “os discursos discriminatórios e de ódio racial propagam-se cada vez mais” em Portugal, e acusa o Estado de “inércia”.

“Sabemos que as pessoas racializadas são ainda sujeitas a uma sistemática e histórica guetização, que lhes são limitados, por conta de preconceitos socialmente enraizados, os plenos direitos de cidadania”, refere o comunicado.