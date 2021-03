“Não é tempo de facilitar, nem de aproveitar o Sol”, diz Costa

Veja também:

António Costa avisa que a pandemia não acabou nem acabará enquanto não houver vacinação total e não é altura para facilitar.

O secretário-geral socialista e primeiro-ministro falava esta tarde na abertura da Comissão Nacional do PS e alertou que não é altura para andar por aí a tentar aproveitar o Sol.

“É fundamental todos termos consciência que esta pandemia não acabou e que esta pandemia não acabará enquanto não houver uma vacinação total, ou a descoberta de um medicamento eficaz para a eliminação da Covid-19. Por isso, este é um combate que temos de prosseguir, e podendo hoje encarar com confiança o futuro, temos de perceber bem que esse futuro depende muito da forma como gerirmos as próximas semanas, todo este processo de desconfinamento.”

“Não é a altura de baixar a guarda, não é a altura de facilitismos, nem de dizer que o sol está maravilhoso e vamos todos a aproveitar, porque o vírus continua a andar por aí”, conclui o primeiro-ministro.

A intervenção de Costa centrou-se no desafio que o PS tem pela frente com as eleições autárquicas. O primeiro-ministro pediu uma enorme mobilização do partido.

Aos autarcas socialistas fez questão de dizer que para recuperar a economia do país há fundos específicos que vêm da Europa: "Os autarcas não são só fundamentais para combater a pandemia, são absolutamente essenciais para a recuperação do país. O programa de recuperação e resiliência tem em grande medida um conjunto de projetos, de programas, cuja execução depende exclusivamente, ou essencialmente, das nossas autarquias locais.”

“Quase metade das verbas do programa de recuperação e resiliência, são verbas que são elegíveis para programas de âmbito municipal, e alguns onde o papel dos municípios é absolutamente central", recordou.

PS não se distrai

Dos centros de saúde à habitação, das escolas aos transportes, estas são algumas das áreas em que o papel das autarquias é fundamental para a recuperação económica e social, mas António Costa lamenta que os partidos da oposição à direita estejam mais preocupados em atacar o Governo.

Costa avisa que este não é o momento de jogadas políticas como as da direita, mas de ter como prioridade a resolução de problemas do país. "E agora quando olham para as eleições autárquicas, não lhes vemos, não lhes ouvimos, uma ideia que seja sobre habitação, sobre a melhoria dos transportes públicos, sobre o desenvolvimento do interior, sobre a descentralização."