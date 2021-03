Covid-19. EMA atualizou informação sobre AstraZeneca, mas insiste: "é segura"

Veja também:

O Infarmed enviou para os profissionais de saúde uma circular em que atualiza a informação sobre eventuais riscos associados à toma da vacina contra a Covid-19 da farmacêutica AstraZeneca.

Em comunicado esta sexta-feira, a Autoridade Nacional do Medicamento indica que a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) alterou a literatura relativa ao fármaco, remetendo para a alínea onde são detalhados os avisos e as recomendações especiais a ter em conta na toma desta vacina.

“Muito embora se trate de ocorrências muito raras, o comité [de segurança da EMA] recomendou que o resumo das características do medicamento e o folheto informativo desta vacina seja atualizado para incluir mais informação sobre estes riscos, em simultâneo com a distribuição de uma comunicação aos profissionais de saúde para os alertar para a possibilidade remota de ocorrência de alterações da coagulação” do sangue dos vacinados, adianta a circular do Infarmed.