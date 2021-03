Itália com 23.832 novos casos e 401 mortes nas últimas 24 horas

Veja também:

A Itália regista este sábado 23.832 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 e 401 mortes associadas à Covid-19 nas últimas 24 horas, e continua a aumentar o número de internamentos, avançou este sábado o Ministério da Saúde italiano.

No total, foram diagnosticados menos novos casos do que na sexta-feira (25.735), mas o número de mortes aumentou de 386 na sexta-feira para 401 este sábado.

No país europeu que, durante a primeira vaga da pandemia, foi o mais afetado, a pressão nos hospitais continua a preocupar.

Na região Emília-Romana, por exemplo, já há 401 pacientes internados em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI), o que significa que 53% dos 760 lugares disponíveis nos hospitais da região estão ocupados.

O Ministério da Saúde considera que o ponto crítico é de 30%.

A Itália já administrou cerca de 7,5 milhões de doses de vacinas e já cerca de 2,38 milhões de pessoas receberam as duas doses necessárias para atingirem a imunidade.

Depois do aval da Agência Europeia do Medicamento, a Itália retomou o uso do fármaco da AstraZeneca, na sexta-feira.

O país está, assim, a vacinar a sua população com os medicamentos da Pfizer/BioNTech, da Moderna e da AstraZeneca.

Com os dados deste sábado, o número total de contágios detetados desde o início da pandemia em Itália, em fevereiro de 2020, é de 3.356.250, sendo que 104.241 pessoas morreram devido à infeção.